Podcast Stadhuisplein Utrecht: 'Draai de perverse marktwerking in de jeugdzorg terug'

In de podcast Stadhuisplein Utrecht gaan de panelleden in op de constatering van de wethouder. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) vindt dat er iets ingrijpends moet veranderen in de jeugdzorg. Hij noemt het een 'zorgindustrie' die de afgelopen decennia is opgebouwd. "Het is pervers dat je op zo'n manier zorg biedt. Dus wat mij betreft wordt de marktwerking er onmiddellijk uit geschroefd."