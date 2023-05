Brandweer met extra eenheden naar brand op Leusderheide

Nu het buiten warmer en droger wordt, neemt de kans op heide- en andere natuurbranden ook toe, laat een woordvoerder van de VRU weten. "Daar zijn we natuurlijk alert op, maar het betekent niet dat wij onze kazernes extra gaan bemannen. We zijn altijd paraat voor incidenten, of dat nu een woningbrand of een heidebrand is."