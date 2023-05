Kamer opruimen én een goed doel helpen: studenten met bakfiets op pad voor kledingbank

Samen met andere studenten fietst Yosca vandaag door Utrecht om kleding op te halen voor de Utrechtse kledingbank. "Dat doen we omdat het de Stichtweek is. Leden van U.V.S.V. en het USC doen de hele week allerlei dingen voor het goede doel. Vandaag halen we kleding op, maar we gaan bijvoorbeeld ook naar verzorgingshuis om eenzame ouderen op te vrolijken en we delen soep uit."