Apocalypse-gevoel in het bos: festival Vuurol brengt theater tussen de takken en muizennesten

Het thema van Vuurol is dit jaar Ongebaande paden. De meeste van 18 voorstellingen in de bossen vlakbij kasteel Drakensteyn hebben een maatschappelijk thema dat hier op aansluit. Ook Lef heeft zich hierdoor laten inspireren. Marrit: "We zagen meteen een match met het idee van een dreiging, er is op dit moment ook veel apocalyps-gevoel, door de klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook de vluchtelingencrisis. En ik denk dat het idee van, wat is mijn plek en hoe houd ik dat, of hoe geef ik het misschien weg aan andere mensen die het misschien wel meer nodig hebben, of hoe kan ik het delen, dat gaat over nieuwe paden aanleggen. Gaan we ze samen bewandelen of alleen, en als er zoveel verandert moeten we wel nieuwe paden bewandelen. Vinden we dat leuk, of niet?"