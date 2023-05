'Hier mag je wél overal aan zitten': zo maakten IJsselsteinse kinderen hun eigen tentoonstelling

Maarten (11) legt het kort uit. "Kijk, hartstikke leuk, dat Van Gogh of het Rijksmuseum. Maar mag je daar kunst aanraken? Niet echt, hè. En dat is juist zo leuk voor kinderen, denken wij." De IJsselsteinse Maarten is één van de 19 kinderen die meedoet aan de kindertentoonstelling 'Druktemakers'. Maandenlang zijn ze bezig geweest om 'm rond te krijgen, en sinds dit weekend is hij voor iedereen te zien.