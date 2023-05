Eemnes legt keuzes rond duurzame energie voor aan inwoners: 'Geen taboes, alles is bespreekbaar'

De peiling is zeker geen 'poll' waarbij wordt geturfd hoe vaak een bepaalde optie wordt gekozen. In theorie maakt het niet eens uit of iemand er in zou slagen om de vragenlijst stiekem meerdere keren in te vullen. "We willen vooral weten om welke redenen mensen voor of tegen iets kunnen zijn", aldus Rietveld. "Het gaat niet om het aantal keer dat een argument in de antwoorden opduikt, het is na één keer al genoeg om te weten dat het argument bestaat."