Eemnes plant woonwijk op Eemoever, verkeer door Eembrugge is zorg voor later

Het gemeentebestuur van Baarn, waar de woonkern van Eembrugge onder valt, uitte onlangs veel zorgen in een brief aan de raadsleden van Eemnes. De buurgemeente stelt enthousiast te zijn over de bouwplannen, maar ziet de voorspelde verdrievoudiging van verkeer door Eembrugge helemaal niet zitten. "Dit is wat ons betreft onacceptabel in een kern waar de straat door de beperkte afmetingen en bij gebrek aan trottoirs ook door voetgangers en fietsers moet worden gebruikt. In de zomermaanden is er altijd sprake van een flinke toename van recreatief fietsverkeer door Eembrugge."