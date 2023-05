Burgemeesters mogen door nieuwe wet huizen sluiten bij dreiging aanslag

Explosies en aanslagen met brandbommen zijn inmiddels een structureel probleem, ook in onze regio. Onlangs werd een woning in Amersfoort in een dag tijd twee keer het doelwit van een aanslag. Alleen al in de afgelopen maanden pleegden criminelen ook aanslagen in Vianen, Vleuterweide en IJsselstein. Justitie sprak in maart nog van een nieuwe trend waarbij criminelen intimideren met fors geweld. De uitvoerders zijn vaak jonge jongens die niet doorhebben welk risico ze lopen voor een kleine beloning.