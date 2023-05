Gerestaureerde Mat'36 aangekomen in Spoorwegmuseum voor nieuwe expo: 'Hij ruikt weer als nieuw'

Utrecht - Daar staat hij te glimmen: de Mat '36, voluit: Materieel '36. Na een unieke restauratie van tien jaar is hij weer als nieuw volgens de kenners. De trein is het pronkstuk van de nieuwe tentoonstelling ‘Onder Hoogspanning’ in het Spoorwegmuseum in Utrecht, een expositie over de elektrificatie van het spoor in 1938. Met deze mega-operatie kreeg Nederland in één klap het modernste treinnetwerk ter wereld.