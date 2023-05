Klimaatactivisten wandelen langs A12 in aanloop naar blokkade

“We hebben dit opgezet voor mensen die kennis willen maken met Extinction Rebellion", zegt Corien, die de tocht organiseert. "We hebben elke dag een route uitgestippeld van station naar station. Dit is de derde loopdag. Mensen kunnen hele of halve dagen meelopen en het doel is om naar Den Haag te lopen om daar zaterdag de A12 te blokkeren. Vandaag lopen we langs de Triodos bank in Driebergen en die mensen heten ons welkom en delen lunch uit omdat ze onze doelen steunen.”