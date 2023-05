Vrijwilligers helpen mensen na jaren de natuur weer in: 'Na 15 jaar ruik ik het bos weer!'

Sinds vorig jaar rijdt tussen april en oktober twee maal per week ' de Bosboemel ': een grote open wagen waar elke rit zes ouderen of mensen met een beperking mee door het bos gaan. Mensen zoals Dolf (89). Vandaag kruipt hij achterin de Bosboemel met één voet in het gips, dik ingepakt en met stralende ogen. "Ik kwam hier áltijd. Soms wel een paar keer per week. Da's niet gek als je bedenkt dat de Amerongse berg mijn horizon is, ik kijk hierop uit. Toen ik slechter ter been werd, ging het niet meer. Dat is jammer, maar ik ga niet sikkeneuren, want ik heb zat andere hobby's. Laat me even denken hoe lang ik hier niet meer ben geweest ... Vijftien jaar!"