Bezorgde inwoners in Zeist bijgepraat over vliegroute over de provincie: 'Hopelijk kunnen we het nog tegenhouden'

De tribune van de raadszaal is gevuld en er worden zelfs mensen geweigerd, omdat de zaal vol is. Alle bezoekers zijn druk met elkaar in gesprek. "De messen zijn geslepen", klinkt het. "Ik heb soms het idee dat ik nu al onder een aanvliegroute woon", vertelt één van de bezoekers. Een ander vat de sfeer van de avond samen: "Hopelijk kunnen we de plannen nog tegenhouden." Het is duidelijk dat het publiek eensgezind is. Op het moment dat de informatieavond start, worden de kladblokken, pennen en printjes met informatie uit de tassen gehaald.