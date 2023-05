Woudenbergse psycholoog krijgt beroepsverbod om zijn 'aanraakbehandelingen'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had de psycholoog in september al gedwongen zijn werk per direct neer te leggen. Het was de eerste keer dat de inspectie die maatregel aan hem oplegde. De toezichthouder stelde dat de man niet voldeed aan "de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen". De inspectie zei dat "enkele gedragingen van de zorgverlener al hebben geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen". De praktijk van de man laat weten dat de psycholoog is teruggetreden.