Dijksma praat in Duitsland over vele plofkrakers uit Utrecht: ‘Zeker geen exportproduct om trots op te zijn’

"Het is zeker geen exportproduct om trots op te zijn," zegt Dijksma. "Het is daarom heel belangrijk dat we de Duitse deelstaat ervan overtuigen dat wij alles doen wat in onze macht ligt om dit te voorkomen. Dat betekent dat we een groep jonge daders die dit doen zoveel mogelijk in beeld proberen te krijgen wanneer ze geronseld worden door criminelen en dat we degenen die met één been in dit soort criminaliteit staan er weer uit proberen te halen."