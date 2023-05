Woningen sluiten na dreiging wordt makkelijker: 'Belangrijk instrument voor burgemeester'

"Het is een wetswijziging die heel lang is blijven liggen, ik meen dat het wel zes jaar geleden is dat de eerste initiatieven hiervoor werden ontplooid", zegt hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer en gespecialiseerd in vraagstukken over openbare orde en veiligheid. Als er iemand is die de complexiteit rond het sluiten van woningen de afgelopen jaren op de voet heeft gevolgd, dan is hij het wel. "In het verleden heb ik me hier namelijk heel erg druk om gemaakt."