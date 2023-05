Veel mensen somber over de toekomst, maar dat ligt niet aan waar je woont

“Het is enorm gepolariseerd”, zei BBB-fractievoorzitter Anton Verleun bij het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag. "De constatering dat er geen provincie zo verdeeld is als Utrecht is even terecht als zorgelijk", voegde PvdA-fractievoorzitter Hans Adriani daar aan toe. "En dan gaat het niet alleen over die kloof tussen stad en platteland." De PvdA'er zag meer verschillen, in achtergrond en met name in mogelijkheden. "Tussen mensen die zorgeloos de auto instappen en mensen die afhankelijk zijn van de bus terwijl die niet meer naar hun dorp rijdt."