Uitgevlogen? Doek dreigt te vallen voor modelclub in Utrecht Overvecht

Het terrein van de stichting SUL zit ingeklemd tussen de Zuilense Ring, een complex met volkstuintjes en het nieuwe trainingsveld van FC Utrecht. In het verleden is er al veel te doen geweest. Zo was er gedoe over de vergunning. Een wal met zeecontainers langs de Zuilense Ring heeft dat probleem getackeld. Ook lagen alle activiteiten vanwege dat gedoe met vergunningen jaren stil.