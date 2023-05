Ineens zijn 'commerciële bedelaars' terug in Utrecht, discussie over bedelverbod weer van stal

Als het aan de Utrechtse VVD ligt, wordt de discussie over een bedelverbod opnieuw gevoerd. De partij gaat er weer vragen over stellen, laat raadslid Tess Meerding aan RTV Utrecht weten. De kwestie is niet nieuw, Oost-Europese 'bedelbendes' waren in 2017 en in 2019 ook al onderwerp van gesprek in de stad. Een bedelverbod kwam er niet, want een meerderheid in de raad vond dat je daar het probleem alleen maar verschuift. De meeste partijen zagen meer in het aanpakken van de criminelen achter de georganiseerde groepen.