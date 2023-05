Utrechts echtpaar door nazaten herkend in Westerborkfilm

De Westerborkfilm werd in 1944 gemaakt door de Joodse fotograaf Rudolf Breslauer in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. Het laat beelden zien van het voormalige kamp in het Drentse Westerbork. In de film is te zien hoe Joden, Sinti en Roma op transport worden gezet naar het vernietigingskamp Auschwitz.