Duizenden woningen in Vathorst-Bovenduist, maar hoe gaat de wijk er straks uitzien?

De gemeenteraad en wethouder Willem-Jan Stegeman kunnen straks kiezen uit drie opties, bleek tijdens de commissievergadering. Het eerste scenario is een ruim opgezette woonwijk met veel laagbouw en grote tuinen. Hiermee lijkt de wijk op een aantal andere nieuwbouwwijken in de stad, zoals Vathorst. In dit plan worden zo’n tweeduizend woningen getekend. Hier is dan vooral plek voor grotere huishoudens zoals gezinnen met kinderen. De huizen zijn relatief duur en er is voor de deur voldoende ruimte voor de auto. Deze optie lijkt tot weinig enthousiasme te leiden bij de fracties. Die hebben meer oren naar de andere twee opties. Daarbij is ruimte voor drie- tot vierduizend woningen.