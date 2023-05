'Ruzie bij College voor de Rechten van de Mens mondt uit in forse verlamming van bestuur'

En sinds dat nieuws over de ruzie achter de schermen naar buiten kwam, is de sfeer aan de Kleinesingel in Utrecht alleen maar slechter geworden, meldt de NOS . Zo was er onenigheid tussen de college-leden en Geel over een verklaring op de website. Ook wordt er niet meer vergaderd. Een 'verlammende vergadercultuur' noemt een woordvoerder de situatie achter de schermen. "Besluitvorming over essentiële zaken is vrijwel onmogelijk." En dat terwijl er haast geboden is: het college moet minimaal negen leden hebben, maar na 1 juli zijn dat er nog maar zes en na de zomer vier.