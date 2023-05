Sam (22) is Romina's (13) buddy tijdens brugklasjaar: 'Ik wil graag een niveau hoger'

Utrecht - Een jaar geleden kenden ze elkaar nog niet eens, maar ondertussen delen ze wekelijks de laatste gebeurtenissen aan de keukentafel. Iets over vriendinnen of hoe de toets is gegaan: Sam (22) fietst elke week van haar studentenhuis in de binnenstad naar Romina (13) in Overvecht om de verhalen te horen. Daar praten ze vervolgens bij met thee en koekjes, of ze gaan naar de bibliotheek of de bioscoop. "En we maken ook huiswerk", voegt Romina lachend toe.