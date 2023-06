Steeds meer gemeenten hebben opkoopbescherming, terwijl deskundigen die 'irrelevant geworden' noemen

In totaal voerden tien gemeenten in onze provincie het afgelopen jaar de opkoopbescherming in. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Utrecht. Andere gemeenten zijn van plan om de regel dit jaar nog in te voeren. Maar werkt die wel zoals zou moeten? "Voor mensen die een huis willen kopen is het goed nieuws, er is meer aanbod. Maar voor mensen die zijn aangewezen op de vrije huursector is het heel vervelend", zegt Peter Boelhouwer van de TU Delft.