Oproep van alle Utrechtse burgemeesters: laat kansrijke asielzoekers voortaan meteen werken

Provincie Utrecht - Alle 26 Utrechtse burgemeesters en de commissaris van de Koning hebben het Rijk opgeroepen kansrijke asielzoekers voortaan meteen te laten werken. En tot de wetgeving is aangepast om dit mogelijk te maken, wil de provincie Utrecht alvast starten met een pilot. Neem een voorbeeld aan hoe er is omgegaan met de Oekraïnse vluchtelingen, zegt commissaris van de Koning Hans Oosters. "Die zijn over het algemeen aan het werk, de kinderen gaan naar school en in alle ellende die ze meemaken tijdens hun vlucht is dit echt een puntje van hoop omdat ze dan toch kunnen gaan deelnemen aan de samenleving. Dat gunnen wij ook asielzoekers waarvan het nagenoeg zeker is dat ze in Nederland zullen blijven."