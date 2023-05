Amersfoort stevent af op een begrotingstekort, bezuinigingen worden voorbereid

Desgevraagd lichtte Stegeman toe dat de gemeente bij eventuele bezuinigingen ook rekening moet houden met andere betrokkenen, zoals personeel of medewerkers of instellingen en hun besturen. Soms vereist dat uitgebreid overleg, inclusief inspraak, en eventueel gefaseerde invoering. Als de gemeenteraad nog dit jaar richtingen kan benoemen, en als er in 2024 knopen kunnen worden doorgehakt, weet iedereen in de stad op tijd waar hij/zij aan toe is.