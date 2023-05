Aftrap gegeven voor aanleg van 'doorfietspad' van Amersfoort naar Hilversum

Baarn - Over een paar jaar kunnen fietsers in sneltreinvaart de 19 kilometer van Amersfoort naar Hilversum afleggen. Vandaag wordt de aftrap voor de nieuwe 'doorfietsroute' gegeven met een handtekening in de Koninklijke Wachtkamer op het station in Baarn. "We gaan twee provincies, of vier gemeenten, aan elkaar verbinden," zegt gedeputeerde Arne Schaddelee over de plannen. "Dat wordt een hele mooie route langs Soest en Baarn. Door de bossen, door de velden. Echt vanuit het centrum van Amersfoort naar het station in Hilversum." De route moet in 2027 af zijn.