Buurgemeenten Utrecht doen oproep: onderzoek eerst gevolgen van betaald parkeren voordat je het invoert

Verder willen de gemeenten dat er wordt ingezet op zogeheten parkeerhubs in de regio. Zo schrijven de buurgemeenten van Utrecht in hun brief: "Deze hubs bieden forenzen een alternatief om hun auto te parkeren en met openbaar vervoer of fiets het laatste stukje te reizen naar hun bestemming in Utrecht." Of die hubs er gaan komen en zo'n gezamenlijk plan is nog even de vraag. Utrecht zegt de brief te hebben ontvangen, maar nog geen reactie te kunnen geven. Daar is dus nu het wachten op.