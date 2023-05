In deze drie situaties wordt gratis drinkwater beschikbaar bij Utrechtse evenementen

In de raadsvergadering van 20 juni 2019 nam de Utrechtse raad unaniem de motie 'Gratis water op festivals' al aan. De afhandeling ervan liet lang op zich wachten. In 2020 en 2021 liep het evenementenseizoen vast door de coronapandemie. Het seizoen 2022 stond nog in het teken van herstel. De gemeente geeft aan dat 2023 "weer min of meer een regulier evenementenseizoen" is. Juist daarom is de motie nu opgepakt.