LAKS: '240.000 examenklachten binnen, 5000 meer dan rond dezelfde tijd vorig jaar'

Utrecht - Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren in Utrecht heeft al meer dan 240.000 klachten binnen over de eindexamens van dit jaar. Gisteren was de zevende dag dat scholieren examens doen, en er werd met name geklaagd over het examen wiskunde A en B voor de havo. Er zijn zo'n 5000 klachten meer bekend dan rond dezelfde tijd vorig jaar.