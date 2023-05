Lange adem onmisbaar voor scheidend directeur Longfonds: 'Ik blijf rokers aanspreken'

Een resultaat waar Rutgers initiatiefnemer van was is het Schone Lucht Akkoord. Dat begon met een petitie uit 2018 die vanuit het Longfonds werd aangeboden aan de Tweede Kamer. "Daarin stond dat mensen niet meer ziek moesten worden van de lucht waarin we leefden. Dat is een motie geworden en die is aangenomen." In het akkoord stonden afspraken om de lucht in 2030 schoner te maken dan die nu is, waardoor uiteindelijk 4000 minder mensen moeten komen te overlijden als gevolg van ongezonde lucht.