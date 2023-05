Amersfoort voert vuurwerkverbod in, maar waarschuwt gelijk: 'Geen capaciteit voor handhaving'

De negatieve effecten van vuurwerk namen in Amersfoort, net als in veel andere steden, afgelopen jaren toe. De tolerantie voor vuurwerk daalde. "Ieder jaar raken mensen, waaronder hulpverleners, gewond, worden persoonlijke eigendommen vernield en klagen mensen over gevaarlijke situaties en geluidsoverlast", licht het college de keuze toe. "Het plezier dat een deel van de Amersfoorters beleeft aan het afsteken van vuurwerk weegt niet op tegen de nadelen." Daarom vindt het stadsbestuur dat er in de stad geen plek meer is voor het zelf afsteken van het consumentenvuurwerk.