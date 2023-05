Mireya uit Nieuwegein in finale van de Nationale Voorleeswedstrijd: 'Je moet écht je publiek raken'

De stress is goed te voelen in concertzaal Tivoli vandaag. Dat is niet voor niets, want het is de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Tienduizenden leerlingen uit groep zeven en acht hebben meegedaan, daarom staan er twaalf provinciale winnaars nu op het podium. "Sjonge, het zijn wel een hoop mensen in het publiek, hè?", klinkt het vanuit de groep finalisten.