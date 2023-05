Dankzij Iris wordt deze lelijke Maarssense tunnel een kleurrijk kunstwerk, en iedereen mag helpen

Die persoonlijke inbreng van buurtbewoners, is nu al zichtbaar. "Bij de opening afgelopen zaterdag vroeg een Bulgaarse vrouw die er met haar kinderen was of ze een Bulgaarse traditie op de muur mocht schilderen. Ik zei natuurlijk, we wonen hier met elkaar. Later vroeg een Turkse vader dat ook die de Turkse vlag heeft geschilderd. Dat is zo mooi." Sommige mensen vinden het volgens haar eng om te starten maar zijn na afloop zo trots als ze een vlak hebben geschilderd. Maar de creativiteit kent wel grenzen. "Je wil niet dat het shockerend is of dat het mensen aanstoot geeft." Ze houdt het dan ook allemaal in de gaten.