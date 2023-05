Vestigt jonge wolf zich op Utrechtse Heuvelrug? 'We hebben drollen nodig'

Glenn Lelieveld moet even grinniken als hij wordt gebeld. Als Coördinator roofdieren van de Zoogdier Vereniging krijgt hij vaker telefoontjes over wolven. Wolf gespot in Amerongen: dat vindt iedereen weer interessant, terwijl het dier daar wel vaker is gezien. Maar hij begrijpt het ook wel. "Ik kan me voorstellen dat het voor mensen een bijzondere gewaarwording is."