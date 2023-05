Zorgmedewerkers voeren actie in Utrecht voor meer loon

Utrecht - Het is vandaag een dag vol actie. In Utrecht gaan honderden zorgmedewerkers de straat op voor meer loon en een lagere werkdruk. Zij lopen vanmiddag in Utrecht naar een gebouw aan de Oudlaan in Tuinwijk waar branchevereniging ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zitten. Vakbond FNV verwacht honderden actievoerders.