Yuverta vmbo sluit school in Utrecht na online bedreiging, leerlingen blijven thuis

Utrecht - Het Yuverta vmbo sluit vandaag een locatie van de school in Utrecht en eentje in Montfoort na een dreigement dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden. Die bedreiging gaat rond op social media. Ouders zijn per mail geïnformeerd dat er vandaag geen lessen zijn. Frank van Hout, regiodirecteur van de school, schrijft in het bericht aan de ouders: "Hoewel we de kans op een gewelddadig incident klein achten, sluiten we uit voorzorg onze school. De politie doet nader onderzoek." Bij een locatie in Montfoort werden de lessen stilgelegd en mochten leerlingen naar huis als hun ouders dit goed vonden.