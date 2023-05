Waarom Decathlon Vredenburg verdwijnt: 'Ze kiezen voor de goedkope vierkante meters’

Utrecht - Nog even snel een luchtbed halen voor de vakantie of een tentje voor een festival, maar ook skikleding, zwemspullen, wandelschoenen of een basketbal. Utrechters kunnen hiervoor binnenkort niet meer bij Decathlon Vredenburg terecht. De winkel in het centrum gaat dicht, klanten moeten vanaf augustus naar de andere Utrechtse vestiging in The Wall, het winkelcentrum in Leidsche Rijn.