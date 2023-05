Betaald parkeren op P+R Breukelen om vakantiegangers te weren, forens de dupe

De vraag is of de provincie daar ook zo over denkt, want op deze manier worden wel veel parkeerinkomsten misgelopen. De PvdA gaat het parkeervoorstel volgende week inbrengen in de gemeenteraad. Als een meerderheid van de raad akkoord is dan moet de verantwoordelijk wethouder bij de provincie aankloppen om erop aan te dringen het tijdelijk parkeren bij station Breukelen gratis te maken.