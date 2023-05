‘Hoe kan ik het niet hebben gezien?’ Taakstraf geëist voor dodelijk ongeluk met veegwagen in Amersfoort

Hooglanderveen - Hij was compleet in shock na het dodelijke ongeval op 14 juni 2021 en zal de herinnering aan die fatale ochtend voor altijd bij zich dragen. Dat werd direct duidelijk toen een 49-jarige man uit Amersfoort vandaag in de Utrechtse rechtbank probeerde uit te leggen hoe het mogelijk was dat hij de veegwagen op de Verbindingsweg tussen Amersfoort en Nijkerk niet had opgemerkt. "Hoe kan ik het niet hebben gezien?", vroeg hij zich keer op keer af.