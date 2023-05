Conifeer blijkt toch geen struik: Utrechtse woningcorporatie Woonin schuldig aan illegale kap

"We hebben de coniferen die zijn omgehakt, geschaard onder het struikgewas, en dat had niet gemogen", legt Uringa uit. "En we hebben ook nog een dode boom, en eentje die was omgevallen door een storm, weggehaald en daar hadden we toestemming voor moeten hebben. Op zich logisch, want anders kan iedereen een boom omhakken en dan zeggen dat er storm was."