Torenhoge kosten, wachtlijsten en gebrek aan zorgpersoneel; huishoudelijke hulp via de Wmo blijft pijnpunt voor gemeenten

Wat valt wél onder de Wmo?

Maatwerkvoorziening is persoonlijke hulp. Het gaat bijvoorbeeld om een scootmobiel, huishoudelijke hulp of een aanpassing in huis (zoals een traplift). Maar ook 'Tafeltje dekje', een rolstoel en hulp bij de opvoeding van kinderen valt onder de Wmo. In overleg met de gemeente wordt dit soort maatwerk aangeboden. Bij deze voorzieningen betaal je een eigen bijdrage van maximaal 19 euro.

Wat valt niet onder de Wmo?

Wie een been breekt en tijdelijk krukken nodig heeft, moet dat zelf regelen via een thuiszorgwinkel. Dat gaat dus niet via de Wmo. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld een douchestoel. Ook aanpassingen in een woning die niet van jezelf is (bijvoorbeeld een vakantiehuis of een caravan) vallen niet onder de Wmo. Persoonlijke verzorging (hulp met opstaan, douchen, aankleden, scheren, eten en drinken) wordt vergoed vanuit een andere wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.