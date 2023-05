Horeca in Wintertuin Baarn stopt ermee: 'We overleven de zomer gewoon niet meer'

"De gemeente wil een stichting aanstellen die het gebouw beheert en meerdere huurders aantrekt", zegt Sikkema. "Daar willen we graag aan meewerken, want we hebben dit afgelopen najaar zelf voorgesteld. Acht maanden later is dat nog steeds alleen maar een idee op hoofdlijnen. Ik heb er met dit tempo geen vertrouwen in dat er binnenkort werkbare afspraken liggen. We zijn heel blij met de kwijtschelding van de schuld waardoor we het tot nu toe nog hebben kunnen uitzingen, maar de zomer overleven we gewoon niet meer."