Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt? (En wat juist niet)

"Dat kan best voorkomen", zegt Jansman. "Het is volstrekt natuurlijk gedrag. Jonge dieren zijn heel nieuwsgierig. De wolf die in Utrecht gezien is, is vrijwel zeker een jong dier. Je kunt het vergelijken met een puber. Die wil zelf nog een beetje ontdekken. Er wordt bij zo'n fietser even gekeken: wat is dat?"