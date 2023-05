Metamorfose Jaarbeursterrein in Utrecht kan beginnen

Ook krijgen de bewoners een voedselvermaler in hun keuken. De bedoeling is dat dit vermalen afval apart wordt ingezameld en verwerkt. Volgens Gertjan te Hoonte (VVD) is dat in Nederland wettelijk verboden. Eerenberg legt uit dat het verboden is om een voedselvermaler aan te sluiten op het riool, maar dat is hier niet het geval, de ‘slurrie’ wordt opgevangen en apart verwerkt.