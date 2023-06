Siberian Oxygen gluurt op de Heuvelrug: 'Muziek werkt heel goed voor de sociale cohesie in de buurt'

In september staat Siberian Oxygen in muziekcentrum Tivoli Vredenburg, maar ze spelen al jaren bij Gluren op de Heuvelrug en doen dat dus nog steeds. Gitarist Marcel Bouvrie: "Het is altijd heel intiem en heel gezellig. En muziek werkt heel goed voor de sociale cohesie in de buurt. René: "Wat er ook heel leuk aan is, is dat ondanks dat we onze kleren aan houden, het heel naakt is om in zo'n kleine setting met mensen op één meter voor je neus te spelen. Ieder foutje dat je maakt valt meteen op. Het is niet zo dat het in een woonkamer met maar 30 man gemakkelijker spelen is dan voor 200 man of een veelvoud daarvan. Dat maakt het ook heel leuk."