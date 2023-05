Martijn en Matthias gaan voor een wereldrecord: het lopen van een 'brandcardathon'

Het halen van een wereldrecord wordt niet heel lastig volgens Martijn, want het maakt niet uit hoelang ze erover doen. “Er is nog geen wereldrecord in hardlopen met een brancard, dus wat we ook lopen het wordt sowieso een wereldrecord. We hebben een aanvraag gedaan voor het Guinness World of Records.” Maar opgeven zullen ze sowieso niet, zegt Martijn. “Het niet halen van de marathon is voor mij en mijn collega geen optie. Matthias is marinier geweest en ik loop zelf ultramarathons tussen de 80 en 100 kilometer. We gaan het sowieso halen samen.”