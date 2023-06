Marijke van Beukering officieel burgemeester van Nieuwegein: 'Mijn handen jeuken'

Wie is Marijke van Beukering?

Marijke van Beukering (51) is geboren en opgegroeid in Cuijk. Ze woonde eerder in Ivoorkust, België en Bosnië-Herzegovina en woont nu al jaren in IJsselstein. Daar was ze raadslid en later wethouder voor het sociaal domein. Tot voor kort zat ze in de Tweede Kamer voor D66.