Nieuwe burgemeester, fix het maar: dit is het 'boodschappenlijstje' van Nieuwegeinse politici

Eén van de grote problemen in Nieuwegein is veiligheid. In de raad gaat het onder meer al jaren over de risico's van drugscriminaliteit in de stad. Niet voor niets dus, dat de meeste partijen de aanpak van veiligheid bovenaan hun lijstje hebben staan. Kelly Vizee, van de lokale VVD, hoopt bijvoorbeeld dat Van Beukering meer camera's gaat plaatsen. "Niet alleen voor de veiligheid, maar ook om overlast van bijvoorbeeld illegaal gedumpt grofvuil vast te leggen."