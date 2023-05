Yuverta vmbo in Utrecht morgen weer open na online dreigement, ook gala gaat door

Utrecht - Het Yuverta vmbo in Utrecht gaat morgen weer open, nadat de school vandaag gesloten was vanwege een online dreigement. Er is geen concrete aanwijzing gevonden voor een reële dreiging. De politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester van Utrecht hebben daarom aangegeven dat de leerlingen weer naar school kunnen. "Er heeft in deze zaak afgelopen nacht inmiddels ook een aanhouding plaatsgevonden in Amsterdam", meldt een woordvoerder van de burgemeester.