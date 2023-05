Wordt discotheek nieuw hoofdpijndossier voor Zeist? ‘Overlast hoort er wel een beetje bij'

D66 stelde eerder al kritische raadsvragen naar aanleiding van vragen van verontruste omwonenden van de nieuwe discotheek. Want hoe zat het met het zogenaamde uitsterfbeleid voor zware horeca in de 2e Dorpsstraat? De gemeente liet in een raadsinformatiebrief weten dat er inderdaad een uitsterfbeleid is opgenomen in het bestemmingsplan, maar dat de functie van een horecabedrijf in de zwaarste categorie nog steeds mogelijk is op deze locatie.